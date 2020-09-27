В Чусовом найден погибшим пропавший артист театра кукол

Пропавшего в Прикамье 21-летнего артиста театра кукол "Туки-Луки" Евгения Абашева нашли мертвым в городе Чусовой, сообщает телеканал "Ветта".

Поиски артиста велись с 22 сентября. Сообщается, что в этот день он ушел из дома в поселке Чунжино Чусовского района и после этого на связь с родными не выходил. Мужчину искали полицейские, друзья, а также волонтеры поискового отряда "Регион 59 — поиск пропавших" Пермь.

Найден Евгений Абашев был сегодня. Обстоятельства его гибели и подробности поисков не раскрываются.