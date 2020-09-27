Единственного выжившего в авиакатастрофе под Харьковом стараются "не нагружать" вопросами

В авиакатастрофе, которая произошла под Харьковом, уцелел 20-летний курсант. Как рассказала украинским СМИ председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, счастливчику повезло оказаться в так называемой капсуле..

"Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его", - рассказал Кучер.

По словам чиновника, сейчас 20-летний Вячеслав Золочевский находится в состоянии средней степени тяжести. С ним уже переговорили следователи, но молодого человека стараются не "нагружать".

РИА Новости приводят слова Кучера о том, что "обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса".