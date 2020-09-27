Жизнь на три дома чиновника Константина Серова

Почему высокопоставленный чиновник Северной столицы может себе позволить дом для жены, апартаменты для любовницы и особняк для мамы. Причем, в обход декларации об имуществе.

Дом первый: Семья

Согласно официальным данным, указанным на сайте Администрации Петербурга, Серов указал в декларации о доходах находящееся в собственности и пользовании имущество: 2 земельных участка, два жилых дома и квартира площадью 88 кв.м.

Супругой Константина Серова является Александра Баландина – предприниматель, которая ранее фигурировала в расследованиях СМИ с учрежденной ею компанией ООО «Невское РСУ» - одной из крупнейших коммерческих организаций Петербурга, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Свою супругу Серов безуспешно пытался «протолкнуть» на должность председателя Общественной палаты Петербурга в 2018 году.

В собственности Александры Баландиной, согласно декларации о доходах Серова за 2019 год, находится 3 квартиры: 73.1 кв.м., 76.3 кв.м., 54.6 кв.м. В последней из указанных квартир зарегистрированы трое несовершеннолетних детей. В квартире 88 кв.м., находящейся в пользовании самого Серова, зарегистрирован лишь один ребенок. Однако это не все постояльцы данной недвижимости. Вместе с главой Фрунзенского района в квартире на улице Народной в Петербурге, числится брат Роман Серов и его жена Перепелка Татьяна.

Брат чиновника также стал известен общественности благодаря журналистам, которые выяснили, что на брата Романа зарегистрирован дорогостоящий автомобиль BMW X6М, фактически принадлежащий Константину. Супруга брата Перепелка Татьяна малоизвестна в политических кругах Петербурга, однако занимает должность специалиста в Комитете по труду и занятости населения. Это подтверждается официальными документами, указанными на сайте Администрации города.

По информации источника нашей редакции в администрации Фрунзенского района, хорошо знакомого с Серовым, он совместно с супругой и детьми не проживает. Они располагаются в элитном доме на берегу Финского залива, который не указан в собственности ни у Серова, ни у Баландиной.

«Серов со своей женой вместе не живет. Он ей обеспечил проживание в огромном доме на берегу Финского залива в пос. Комарово, на Приморском шоссе, д. 440. Она живет там вместе с тремя детьми, к которым Серов иногда приезжает», - сообщил источник.

Дом второй: Для себя

Несмотря на наличие двух жилых домов в д. Старая Слобода Ленинградской области, указанных в декларации, и элитного дома на берегу залива, глава Фрунзенского района в них на постоянной основе не проживает. По информации нашего источника, личное жилье Серова находится в Репино, в Курортном районе Санкт-Петербурга, в соседнем с супругой поселке. Однако оформлено это жилье на мать, чтобы иметь возможность скрыть данные в декларации о доходах и имуществе.

«Дом у него находится в садоводстве «Монолит», на участке 42, в Репино. Он был оформлен 05.01.2020 года на мать Серову Лелю. Поэтому данная недвижимость в декларацию не попала. Это большой двухэтажный особняк в поселке по соседству с женой и детьми», - сообщил источник.

Дом третий: Любовница

Однако не только члены семьи получили дорогостоящее имущество от главы Фрунзенского района. Ему приходится разрываться между особняком матери в Репино, домом супруги с детьми в Комарово и снятыми для любовницы апартаментами. Ранее в СМИ появлялась информация о наличии у Серова любовницы по имени Екатерина. Наш источник подтвердил эти сведения, рассказав подробности неформальных отношений Константина Серова. Речь идет о Екатерине Коваленко - довольно известной в узких политических кругах Петербурга фигуре.

В период с 2017 по 2019 года, когда Серов находился на посту вице-губернатора, он «поставил» Коваленко на должность заместителя главы Пушкинского района. После отставки Серова, с должности была снята и Коваленко. На данный момент она работает в управлении по развитию садоводства и огородничества Санкт Петербурга на должности заместителя начальника управления.

«Совместные встречи Серов проводит с девушкой тайно, в арендованных для нее дорогих апартаментах в Московском районе, на 5-м Предпортовом проезде», - сообщил источник.

Другими словами, в декларации Константина Серова как главы Фрунзенского района Петербурга не указывается оформленный на мать особняк в пос. Репино, элитная недвижимость на берегу Финского залива в пос. Комарово и дорогостоящие апартаменты для любовницы в Московском районе. При официальных доходах в 3,2 млн рублей наличие такого количества незарегистрированного имущества вызывает серьезные вопросы к районному главе.