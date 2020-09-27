Число пострадавших в Подмосковном Ступино превысило 50

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в Подмосковье выросло до 51. Они находятся в различных больницах, сообщает ТАСС.

По информации агентства все они - граждане Киргизии, у двоих из них есть гражданство РФ. Пострадавшие являются работниками предприятия. Часть из них обратились в больницы самостоятельно.

Работы по ликвидации последствий ЧП на месте обрушения завершены. В реанимации в тяжелом состоянии находятся двое пациентов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны.

В цехе предприятия ООО "ФМ Логистик" обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.

Проверку инцидента проводит прокуратура, а также следователи СК. Напомним, предварительной причиной аварии называют перегрузку конструкции.

Инцидент произошел на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово". Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 8.55. Участие в ликвидации последствий приняли 16 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, четыре человека.