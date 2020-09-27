В Калининградской области автобус попал в ДТП с грузовиком: погибли шесть человек

В Калининградской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России ДТП произошло в районе поселка Кумачево на дороге Переславское - Янтарный.

В аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Восемь человек получили различные травмы, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 43 человек и 13 единиц техники.