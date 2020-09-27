27 Сентября 2020
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Армения город Севан (2020) | Фото: Накануне.ru

В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию

В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

"По решению правительства, в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор", — написал он в своем Facebook и призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

Минобороны Армении сообщает, что около 10 тыс. человек пожелали записаться в армию и выехать на линию соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана. Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет. По данным Минобороны Карабаха, сейчас в регионе ведутся ожесточенные бои.

Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян сообщил о гибели женщины и ребенка в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана.

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В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию

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Теги: военное положение, мобилизация, Нагорный Карабах, Азербайджан



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