Список малочисленных коренных народов России появится в 2022 году

Реестр россиян, которые относятся к коренным малочисленным народам, будет готов 2022 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Сам список будет в электронной форме. Чтобы попасть в список, человек должен предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Это может сделать и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках. Постановление о правилах его ведения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек.

Напомним, закон об учёте КМНС, принятый Госдумой в третьем чтении 22 января, позволит в скорейшее время решить вопрос межведомственного взаимодействия, помогать коренным народам решать проблемы по всем направлениям: образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения.