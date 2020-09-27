В Свердловской области увеличилось число "тяжелых" пациентов с COVID-19

В Свердловской области увеличилось число "тяжелых" пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В настоящий момент состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое - вчера их было 107.

102 человека находятся в реанимации, из них 46 на аппаратах ИВЛ. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Всего в больницы госпитализировано 328 человек.

На сегодняшний день коронавирус подтвержден еще у 141 человека. Из них 73 — это жители Екатеринбурга. Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Алапаевска, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Первоуральска, Ревды, Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 716.