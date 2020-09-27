27 Сентября 2020
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Происшествия Уральский ФО Москва Московская область
пешеходный переход, обрушение, пострадавшие (2020) | Фото: 50.mchs.gov.ru

Количество пострадавших при обрушении моста в Ступино увеличилось до 39

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода в Подмосковье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Количество пострадавших при обрушении моста в Ступино увеличилось до 39, из них 17 госпитализированы. Предварительной причиной аварии называют перегрузку конструкции.

Инцидент произошел на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово". Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 8.55. Участие в ликвидации последствий приняли 16 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, четыре человека.

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Количество пострадавших при обрушении моста в Ступино увеличилось до 39

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Теги: пешеходный переход, обрушение, пострадавшие, прокуратура, проверка



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Ранее 27.09.2020 09:47 Мск В Подмосковье обрушился надземный пешеходный переход: есть пострадавшие

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