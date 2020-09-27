Количество пострадавших при обрушении моста в Ступино увеличилось до 39

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения надземного пешеходного перехода в Подмосковье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Количество пострадавших при обрушении моста в Ступино увеличилось до 39, из них 17 госпитализированы. Предварительной причиной аварии называют перегрузку конструкции.

Инцидент произошел на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово". Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 8.55. Участие в ликвидации последствий приняли 16 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, четыре человека.