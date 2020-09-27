В России третьи сутки подряд фиксируют больше семи тысяч заразившихся COVID-19

За сутки в 83 регионах России было выявлено 7867 новых случаев заражения COVID-19, сообщили Накануне.RU в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Общее число заразившихся достигло 1 151 438. Это третьи сутки, когда общее число заразившихся за сутки превышает 7 тыс. человек.

В Москве больше всего заболевших - за сутки было выявлено более 2 тыс. случаев - всего 285 776 человек. На втором месте (с большим отрывом) - Санкт-Петербург — 227 (всего: 42 257). В Московской области 226 заболевших, всего 72 959 человек.

За сутки от коронавируса скончались 99 человек, общее число летальных исходов достигло 20 324. Выздоровели за прошедший день 3068 человек, за все время — 943 218.

Московские власти объявили о возвращении с 28 сентября, ряда карантинных ограничений. Это связано с резким ростом новых случаев коронавируса в городе – 24 сентября впервые с начала лета суточная заболеваемость превысила тысячу.

С понедельника москвичи возраста 65+ и граждане с хроническими заболеваниями не должны без особой необходимости выходить из дома.

Работающим москвичам их этих групп риска "настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск".

Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.