В Подмосковье обрушился надземный пешеходный переход: есть пострадавшие

Сегодня утром в Подмосковье на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово" в Ступино произошло обрушение надземного пешеходного перехода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 8.55. Участие в ликвидации последствий приняли 16 единиц техники, 46 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, четыре человека.

При обрушении пострадали шесть человек, погибших нет.