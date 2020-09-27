В Москве из-за пожилых людей на самоизоляции отопительный сезон начнется раньше

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за введения режима обязательной самоизоляции для пожилых людей принял решение начать отопительный сезон досрочно. Об этом он сообщил в своем блоге, передает корреспондент Накануне.RU

"Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома. Погода становится холодней и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам", - сообщил он.

Московские власти объявили о возвращении с 28 сентября, ряда карантинных ограничений. Это связано с резким ростом новых случаев коронавируса в городе – 24 сентября впервые с начала лета суточная заболеваемость превысила тысячу.

С понедельника москвичи возраста 65+ и граждане с хроническими заболеваниями не должны без особой необходимости выходить из дома.

Работающим москвичам их этих групп риска "настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск".

Руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.