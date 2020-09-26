В Люберцах сгорели две бытовки и мусорный контейнер, взрыва не было - МЧС

Черный столб дыма над Люберцами оказался следствием пожара на территории промзоны. Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание локализовано на площади 119 кв. м.

"Горели два строения, две металлические бытовки и мусорный контейнер", - отметили в МЧС.

Погибших в результате инцидента нет.

Между тем, очевидцы сообщили в соцсетях, что слышали "мощный взрыв" (сообщалось также о нескольких взрывах). Они же предположили, что ЧП могло произойти на местном химзаводе, производящем реагент для отчистки воды в городском водоканале.