26 Сентября 2020
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Пожар в Люберцах 26.09.20. (2020) | Фото: telegram-канал Baza

В Люберцах сгорели две бытовки и мусорный контейнер, взрыва не было - МЧС

Черный столб дыма над Люберцами оказался следствием пожара на территории промзоны. Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание локализовано на площади 119 кв. м.

"Горели два строения, две металлические бытовки и мусорный контейнер", - отметили в МЧС.

Погибших в результате инцидента нет.

Между тем, очевидцы сообщили в соцсетях, что слышали "мощный взрыв" (сообщалось также о нескольких взрывах). Они же предположили, что ЧП могло произойти на местном химзаводе, производящем реагент для отчистки воды в городском водоканале.

Пожар в Люберцах 26.09.20.|Фото: telegram-канал Baza

Столб дыма над Люберцами. Фото: tg-канал Baza

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В Люберцах сгорели две бытовки и мусорный контейнер, взрыва не было - МЧС

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Теги: люберцы, пожар, промзона, взрыв, очевидцы, мчс



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