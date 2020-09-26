Стало известно, как быстро после прививки от COVID-19 формируются антитела

На формирование в организме антител после первого ввода вакцины от COVID-19 уходит порядка двух недель, сообщил глава ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов о разработке центра. Достаточный для противостояния вирусу уровень (титр) антител формируется после второй дозы вакцины, интервал между введениями препарата составляет 21 день, рассказал эксперт в программе "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия 1".

Разработчики надеются, что прививаться повторно нужно будет не чаще, чем раз в три года – такую регулярность имеет, например, вакцина от клещевого энцефалита.

А вот у некоторых переболевших в тяжелой форме при определенных особенностях иммунной системы может сформироваться пожизненный иммунитет от COVID-19, сказал Максютов – какая-никакая компенсация за тяжелое течение болезни.