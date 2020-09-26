26 Сентября 2020
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Происшествия Украина
Единственный выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом. (2020) | Фото: прес-служба офиса президента Украины

Выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом рассказал о крушении: "Все было как в компьютерной игре"

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант Вячеслав Золочевский сегодня пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и, в частности, рассказал о произошедшем.

По словам 20-летнего курсанта Харьковского национального университета ВВС им. Кожедуба, в момент катастрофы ему показалось, что "все происходило как в компьютерной игре".

"Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал фактически тушить пламя на этом парне, находившемся вчера в больнице. И, к сожалению, сегодня он [второй выживший при крушении курсант] умер", - цитирует издание "Суспiльне новини" главу Харьковской обладминистрации Алексея Кучера.

По уточненным данным, курсант не выпрыгивал из самолета, как сообщалось ране, а выжил внутри рухнувшего и загоревшегося борта.

Единственный выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом.|Фото: прес-служба офиса президента Украины

Золочевский и Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

"Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем однокурснике. Он выжил, находясь в самолете ", - сказал Кучер.

По словам врачей, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Глава обладминистрации отметил, что Золочевский будет находиться в больнице около недели.

Всего в результате катастрофы погибли 26 человек – это курсанты и офицеры Харьковского национального университета ВВС им. Ивана Кожедуба.

Пока не сообщается о причинах катастрофы. Спасатели и следователи обнаружили на месте катастрофы бортовые самописцы. Силовые ведомства сообщали, что за несколько минут до крушения командир воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку.

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Выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом рассказал о крушении: "Все было как в компьютерной игре"

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Теги: катастрофа ан-26 под харьковом, выжившие, жертвы, отказ двигателя



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