26 Сентября 2020
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Пожар в Люберцах 26.09.20. (2020) | Фото: telegram-канал Baza

На химзаводе в Люберцах произошел взрыв и пожар - очевидцы

Очевидцы сообщили о мощном взрыве (по другим данным – нескольких взрывах) и последовавшем пожаре в Люберцах. Предположительно, ЧП произошло на местном химзаводе, производящем гипохлорит натрия. По данным telegram-канала Baza, прибывшие к заводу спасатели сообщают, что не нашли признаков аварии. По словам источников, возможно, на предприятии произошел технический выброс. Специалисты продолжают обследовать территорию.

Mash сообщил о возгорании на территории завода двух контейнеров. По данным канала, на место ЧП выехала "скорая помощь".

Пожар в Люберцах 26.09.20.|Фото: telegram-канал Baza

Виден столб дыма. Фото: telegram-канал Baza

Завод по производству гипохлорита натрия в Некрасовке (поселок в Люберцах) открылся в 2015 году. Реагент производится для очистки воды в столичном водоканале. Предприятие со всех сторон окружено жилыми кварталами, поблизости проживает 10 тыс. человек.

"Завод имеет тройную степень безопасности. Выбросов в атмосферу нет. Максимум, что выбрасываем — это водород, который, соединяясь с кислородом, образует чистую дистиллированную воду", — говорил на открытии предприятия генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко.

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На химзаводе в Люберцах произошел взрыв и пожар - очевидцы

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Теги: люберцы, химзавод, гипохлорит натрия, реагент



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