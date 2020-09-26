На химзаводе в Люберцах произошел взрыв и пожар - очевидцы

Очевидцы сообщили о мощном взрыве (по другим данным – нескольких взрывах) и последовавшем пожаре в Люберцах. Предположительно, ЧП произошло на местном химзаводе, производящем гипохлорит натрия. По данным telegram-канала Baza, прибывшие к заводу спасатели сообщают, что не нашли признаков аварии. По словам источников, возможно, на предприятии произошел технический выброс. Специалисты продолжают обследовать территорию.

Mash сообщил о возгорании на территории завода двух контейнеров. По данным канала, на место ЧП выехала "скорая помощь".

Виден столб дыма. Фото: telegram-канал Baza

Завод по производству гипохлорита натрия в Некрасовке (поселок в Люберцах) открылся в 2015 году. Реагент производится для очистки воды в столичном водоканале. Предприятие со всех сторон окружено жилыми кварталами, поблизости проживает 10 тыс. человек.

"Завод имеет тройную степень безопасности. Выбросов в атмосферу нет. Максимум, что выбрасываем — это водород, который, соединяясь с кислородом, образует чистую дистиллированную воду", — говорил на открытии предприятия генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко.