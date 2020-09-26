26 Сентября 2020
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Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство России одобрило повышение тарифов на электричество и газ в 2021 году

Российское правительство одобрило план повышения тарифов на энергоносители и ж/д перевозки в 2021 году. Минэкономразвития РФ сегодня опубликовало макропрогноз на 2021-2023 гг. Документ кабинет министров одобрил еще 16 сентября.

Согласно расчетам правительства, с июля 2021 года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 5%, на газ – на 3%, а уже в январе 2021 года тарифы на пассажирские перевозки РЖД вырастут на 3,7%.

Напомним, ранее Банк России заявлял, что будет удерживать годовую инфляцию в 2020 году в районе 4%.

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Правительство России одобрило повышение тарифов на электричество и газ в 2021 году

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Теги: повышение тарифов, электричество, газ, энергоносители, правительство



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