Стало известно, кто будет руководить "Другой Россией Э.В. Лимонова"

В Москве участники съезда незарегистрированной партии "Другая Россия" объявили о ее роспуске и о создании нового движения – "Другой России Э.В. Лимонова".

Руководящим органом партии будет политсовет и трое координаторов с правом принятия оперативных решений о деятельности партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Координаторами были избраны Михаил Аксель (московское отделение), Андрей Дмитриев (Санкт-Петербург) и Юрий Староверов (Нижний Новгород). Кроме них в политсовет вошли Андрей Милюк, Николай Авдюшенков, Константин Макаров, Кирилл Имашев, Андрей Сковородников-Эрлих, Мария Свердлова, Ольга Шалина, Михаил Галяшкин и Дмитрий Сидоренко.

Нацболы* решили не избирать нового единоличного лидера "Другой России" после смерти в марте этого года создателя движения Эдуарда Лимонова. Они намерены "перезагрузить" проект, при этом остаться верными идеям и идеалам Лимонова.

*Нацболы, Национал-большевистская партия - запрещены в РФ.