26 Сентября 2020
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Происшествия Украина
Единственный выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом. (2020) | Фото: прес-служба офиса президента Украины

В сети появилось фото единственного выжившего в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фото 20-летнего Вячеслава Золочевского – единственного выжевшего в катастрофе военно-транспортного Ан-26 под Харьковом.

Зеленский сегодня побывал на месте крушения самолета рядом с аэродромом Чугуева и приехал к Золочевскому в больницу в Харьков. По данным Госслужбы Украины по ЧС, оба выживших в результате катастрофы на момент госпитализации находились в крайне тяжелом состоянии, один из них впоследствии скончался. Сообщалось, что спасшиеся при крушении курсанты выпрыгнули из самолета до его столкновения с землей. После крушения самолет загорелся.

Единственный выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом.|Фото: прес-служба офиса президента Украины

Зеленский и курсант Золочевский. Фото: пресс-служба президента Украины

Всего в результате катастрофы погибли 26 человек – это курсанты и офицеры Харьковского национального университета ВВС им. Ивана Кожедуба.

Пока не сообщается о причинах катастрофы. Спасатели и следователи обнаружили на месте катастрофы бортовые самописцы. Силовые ведомства сообщали, что за несколько минут до крушения командир воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку.

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В сети появилось фото единственного выжившего в катастрофе Ан-26 под Харьковом

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Теги: катастрофа ан-26 под харьковом, выживший, владимир зеленский, погибшие



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