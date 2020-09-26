В сети появилось фото единственного выжившего в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фото 20-летнего Вячеслава Золочевского – единственного выжевшего в катастрофе военно-транспортного Ан-26 под Харьковом.

Зеленский сегодня побывал на месте крушения самолета рядом с аэродромом Чугуева и приехал к Золочевскому в больницу в Харьков. По данным Госслужбы Украины по ЧС, оба выживших в результате катастрофы на момент госпитализации находились в крайне тяжелом состоянии, один из них впоследствии скончался. Сообщалось, что спасшиеся при крушении курсанты выпрыгнули из самолета до его столкновения с землей. После крушения самолет загорелся.

Зеленский и курсант Золочевский. Фото: пресс-служба президента Украины

Всего в результате катастрофы погибли 26 человек – это курсанты и офицеры Харьковского национального университета ВВС им. Ивана Кожедуба.

Пока не сообщается о причинах катастрофы. Спасатели и следователи обнаружили на месте катастрофы бортовые самописцы. Силовые ведомства сообщали, что за несколько минут до крушения командир воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку.