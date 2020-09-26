В лифте одного из московских вузов три студентки упали в обморок, когда он застрял

В Московской финансово-юридической академии (МФЮА) на минувшей неделе застрял лифт со студентами. После появления информации в СМИ и telegram-каналах история обросла скандальным оттенком.

Так, telegram-канал Baza сообщил, что по информации студентов лифт с учащимися рухнул в шахту. Руководство МФЮА заявило, что лифт не падал, а застрял на первом этаже, когда в него вместо максимальных 12 человек набились 20. Тот же канал пишет, что у попавших в западню студентов началась паника, и двери кабины в итоге были выломаны (вероятно, снаружи).

Однако позже студенты, которые были внутри застрявшего лифта, сами опровергли информацию о падении лифта. Так, студентка академии, потерявшая создание, рассказала радио "Говорит Москва": "Я находилась в лифте. Я теряла сознание. Нет, это произошло не по вине студентов, наоборот, благодаря многим студентам все закончилось хорошо. Лифт остановился, мы там пробыли полтора часа. Две девочки [потеряли сознание]".