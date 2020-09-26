26 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Акция в честь поэта Ильи Кормильцева в Екатеринбурге 26.09.20. (2020) | Фото:Накануне.RU

В честь Кормильцева в Екатеринбурге "назвали" три улицы

В уральской столице в день рождения поэта Ильи Кормильцева появились таблички со строчками текстовика рок-группы "Наутилус Помпилиус". Как передает корреспондент Накануне.RU, плакаты установили в сквере возле Оперного театра, где любил проводить время автор издательства "Ультрукультура". Вторым местом появления плакатов стало здание химического факультута УрФУ, где учился автор. Третьим - сквер у театра драмы.
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На транспарантах есть стихи знаменитого уроженца Свердловска: "Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи", "Можно делать и отсутствие дела", "Там, где выше голов находится зад", "Если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой", "Где твои крылья?". Организатором акции выступила общественный деятель и журналист Гузель Аиткулова.

Акция в честь поэта Ильи Кормильцева в Екатеринбурге 26.09.20.(2020)|Фото:Накануне.RU

Акция в честь поэта Ильи Кормильцева в Екатеринбурге 26.09.20.(2020)|Фото:Накануне.RU

"Более двух с половиной лет назад мы вышли с инициативой увековечивания памяти большого поэта Ильи Кормильцева в его родном городе. На комиссии по топонимике было уже принято решение по наименованию сквера на Белинского - Декабристов именем Ильи Валерьевича. Причем это предложили городские чиновники, а мы предлагали сквер за Оперным театром, потому что он не имеет никакого названия", - говорит Гузель.

Однако в дальнейшем инициатива затерялась в кабинетах чиновников, в связи с чем общественница решила напомнить об этой идее.

Акция в честь поэта Ильи Кормильцева в Екатеринбурге 26.09.20.(2020)|Фото:Накануне.RU

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В честь Кормильцева в Екатеринбурге "назвали" три улицы

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Теги: илья кормильцев, сквер, екатеринбург, акция



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