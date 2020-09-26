26 Сентября 2020
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

В Хабаровске на участника акций в поддержку Фургала возбудили уголовное дело

В Хабаровске СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) в отношении Дениса Посметюхина. Он участвовал в акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Следственном комитете считают, что 25 сентября Посметюхин распылил перцовый баллончик в сторону силовиков, сообщает ОВД-инфо со ссылкой на адвоката Посметюхина Алексея Петренко.

Защитник участника протеста сообщил, что накануне Посметюхина уже оштрафовали по административной статье. А сегодня в качестве подозреваемого доставили на допрос в СКР. По словам адвоката, его подзащитный является единственным родителем малолетнего ребенка.

Сегодня в Хабаровском крае 78-й день протестов в защиту Фургала.

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В Хабаровске на участника акций в поддержку Фургала возбудили уголовное дело

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Теги: хабаровск, акция протеста, уголовное дело, перцовый баллончик



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