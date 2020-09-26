26 Сентября 2020
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Пикет, Оксана Мартиенко, Ноябрьск, опека, ребенок (2016) | Фото: Ольга Ермакова

Законопроект Крашенинникова-Клишаса требует отбирать детей в случае болезни родителей - адвокат

О содержании законопроекта Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах по отобранию детей рассказала кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации адвокат Анна Швабауэр. В эфире радио "Вести ФМ" она рассказала о вопиющих нормах предлагаемого закона.

Напомним, основная идея законопроекта - отбирать детей в срочном порядке через суд за 24 часа в закрытом режиме, без допуска СМИ и общественности, если опека сочтет, что детям угрожает опасность. Опеке предоставляется полный произвол толковать наличие опасности, причем она может действовать по анонимным доносам. Законопроект могут принять уже осенью, заявил его соавтор депутат Павел Крашенинников.

Швабауэр отметила, что суд не обязан состояться даже через 24 часа - он может пройти через час или два. То есть приехали, забрали ребенка, отвезли на суд и приняли решение. При этом, согласно ст. 77 Семейного кодекса, основания для отобрания ребенка могут быть любые.

"Законопроект не требует причинной связи между действиями родителей и угрозой ребенку. То есть если ребенок находится в гостях, у соседей, на улице, а органы опеки сочли наличие угрозы, то они могут подавать в суд на отобрание. В пояснительной записке прямо сказано, что вина родителей для отобрания ребенка не нужна", - подчеркнула эксперт.

"Суточный срок - это значит, что родители не смогут подготовиться и, скорее всего, они даже не узнают о судебном заседании. Они постфактум получат информацию, что их ребенок отобран. Проект также не предусматривает обязательного участия родителей и предусматривает закрытые заседания даже для прессы. Эта привело на Западе к тому, что соцработники используют подложные доказательства, а суд вынужден им верить, поскольку у суда нет ничего, кроме позиции органа опеки. Уже через неделю подается иск о лишении родительских прав. Ребенка за сутки отобрали, и суд будет использовать это решение как основание для лишения родительских прав. Получится массовая штамповка решений об отобрании детей без вины родителей", - предупреждает Швабауэр.

Кроме того, проект предусматривает и административный порядок отобрания, когда "есть основания полагать, что смерть может наступить в течение нескольких часов".

"Основания полагать" - это субъективные воззрения правоприменителя. Законодатель даст правоприменителю выбор: как вам удобно, так и отбирайте. Административный порядок не требует ничего, кроме подписания акта об отобрании с изложением обстоятельств. Проект очень похож на тот, что есть на Западе. Это абсолютно ювенальный закон. Он никак не учитывает родителей", - заявила адвокат.

Ведущая Анна Шафран сказала, что, исходя из текста закона, получается следующее: если в квартире есть окно, то ребенок может из него выпасть, то есть это угроза, и ребенка могут отобрать. Швабауэр с этим замечанием согласилась.

Она напомнила, что в Госдуму внесен по-насстоящему просмейный законопроект Елены Мизулиной, который готовился более трех лет, было проведено 18 круглых столов и парламентских слушаний, на них выступали представители Правительства, Верховного суда, регионов, органов опеки, родительских организаций. Закон нацелен на то, чтобы защитить семью от моментальных отобраний.

"Это не значит, что дети, против которых совершается посягательство, не защищены. Есть УК, УПК и закон о полиции, и они действуют. Если совершается посягательство родителем, то родитель должен быть задержан. Сейчас же все с ног на голову - отбирают ребенка. Вы с родителем разберитесь! Почему вы ребенка увозите? Почему должен страдать малыш?" - недоумевает эксперт.

Она добавила, что законопроект Крашенинникова-Клишаса не обсуждался с родительскими организациями, и все о нем узнали только тогда, когда он был внесен в Думу.

Ранее Швабауэр отмечала, что в законопроекте Мизулиной вводится институт временных мер защиты ребенка, когда родители временно не могут выполнять свои родительские обязанности. Например, при задержании родителей или их госпитализации.

"Допустим, произошло ДТП, родители без сознания, их увозят в больницу, а ребенок нормальный, но остается один. По концепции законопроекта Крашенинникова-Клишаса, его надо отбирать. И в Общественной палате РФ они прямо заявили, что ребенка надо отбирать, если имеет место болезнь родителей. Это кошмар: если родитель болеет, его надо добить - отобрать ребенка!" - возмутилась Швабауэр.

В законопроекте же Елены Мизулиной отобрание ребенка возможно только в случае доказанной вины родителей, а не на усмотрение опеки. Поэтому для его дискредитации вскоре после внесения в Госдуму в Telegram-каналах и СМИ была вброшена информация, что Мизулина будто бы имеет второе гражданство.

Как сообщает общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, за три дня через интернет-приемную Госдумы родителями направлено уже около 9 тыс. обращений в адрес депутатов Госдумы против законопроекта Крашенинникова-Клишаса.

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Законопроект Крашенинникова-Клишаса требует отбирать детей в случае болезни родителей - адвокат

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Теги: семья, дети, родители, опека, ювенальные экспресс-суды



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