Нацболы не стали выбирать преемника Лимонова, распустили "Другую Россию" и создали новую партию

Съезд "Другой России" не стал выбирать преемника бессменного лидера партии – скончавшегося в марте этого года Эдуарда Лимонова.

"Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России. Поэтому сегодня, на своем VIII съезде, партия "Другая Россия" объявляет о самороспуске. Нацболы создают новую организацию - политическую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова". Руководящим органом новой партии станет политсовет и координаторы", - говорится в решении съезда.

Как рассказала Накануне.RU член исполкома "Другой России" Ольга Шалина, в политсовет новой организации войдут 12 авторитетных партицев, которых планируется выбрать сегодня. Она отметила, что единоначалия в новой партии не будет, поскольку едва ли кто-то сможет сравниться с основателем движения. При этом нацболы хотят "перезагрузить отношения" в партии и сделать их максимально доверительными, "начать историю с чистого листа".