В сети появилось видео момента катастрофы Ан-26 под Харьковом

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео с камеры наблюдения, выходящей на аэродром города Чугуева (Харьковская область). На кадрах видно, как самолет Ан-26 перед столкновением с землей пытается приземлиться на аэродром, но перед самой посадкой его начинает резко уводить вправо от полосы.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета Ан-26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По последним данным, спасатели нашли тела всех 25 погибших при крушении курсантов и офицеров Харьковского университета ВВС Украины им. Кожедуба. Еще два человека выжили, но позже один из них скончался в больнице. Еще один курсант остается в крайне тяжелом состоянии.

Обнаружены бортовые самописцы самолета, полеты аналогичных разбившемуся бортов на территории Украины приостановлены. 26 сентября объявлено национальным днем траура.

Возбуждено уголовное дело. По данным СБУ, перед катастрофой командир воздушного судна сообщил о неисправности левого двигателя и запросил посадку. По данным Минобороны, самолет мог задеть крылом землю при посадке.