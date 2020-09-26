Багровые реки: на винзаводе в Испании на землю вылились 50 тысяч литров красного вина
В сети появились видео, снятые на винодельне в местечке Вильямалеа в Испании. На местном винзаводе была повреждена емкость для хранения красного вина, в результате 50 тыс. литров напитка вытекли прямо на землю. Сотрудники были не в силах остановить фонтанирующее вино, поэтому начали снимать происходящее.
Villamalea, Spain:— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 25, 2020
2020 continues to flex.
Blowout of a red wine tank at Bodegas Vivitinos vineyard... pic.twitter.com/ao5eQb9nKF