Телеведущая Наиля Аскер-заде переболела коронавирусом

Телеведущая Наиля Аскер-заде и ее семья переболели коронавирусом. Об этом звезда канала "Россия 1" сообщила в своем telegram-канале. Интересно, что она поблагодарила не только свою семью, сестру и двух лучших подруг за поддержку, но и олигарха Олега Дерипаску, у которого периодически берет интервью. Какую именно помощь он оказал Наиле – неизвестно, но она написала: "без вас – не справились бы".

"Почему-то я наивно полагала, что маска, перчатки и антисептик спасут меня от коронавиурса. Не подумайте, что я агитирую против них. Они нужны. Но когда вся семья, самые близкие и любимые люди на свете лежат беззащитные, с температурой и коронавирусом, а ты ухаживаешь за ними и одна здорова — маски не помогут. Ковид ждал меня дома. Когда я поняла, что мне его не избежать, изолировалась и делала сама себе экспресс-тесты дважды в день. Не зря. Болезнь удалось обнаружить в первые 12 часов. Вся жизнь разделилась на "до" положительного теста и "после". Было страшно. А дальше всё зависело от врачей. Хочется сказать спасибо Царенко Сергею Васильевичу из больницы №52. Вы — мой герой и наш спаситель. Благодаря Вам я здорова и болезнь прошла с минимальными из возможных потерь", - написала Аскер-заде.

Наиля не уточнила, в какой именно момент она заразилась. Между тем, на протяжении всей эпидемии она продолжала активно работать, выпустила несколько документальных передач о коронавирусе и вакцине от него, а главное – брала множество интервью у высокопоставленных чиновников и влиятельных бизнесменов.

Личную жизнь Аскаер-заде держит в большом секрете – неизвестно, есть ли у девушки дети, супруг или бойфренд. Слухи неоднократно приписывали ей роман с главой ВТБ Андреем Костиным, но она никогда не подтверждала и даже не комментировала эту информацию.