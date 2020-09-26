На митингах в поддержку Фургала стали призывать к отставке мэра Хабаровска

В Хабаровском крае продолжаются митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. Сегодня уже 78-й день протестов.

Субботняя акция стала особенной – ровно два года назад Фургал (выдвиженец от ЛДПР) на губернаторских выборах победил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

Кроме того, у протестующих в Хабаровске появился еще один лозунг (впрочем, он периодически появлялся с самого начала протестов): они требуют отправить в отставку мэра города Сергея Кравчука.

В сегодняшнем шествии принимал участие и знаменитый "фургаломобиль". Как и предыдущие, сегодняшняя акция была не согласована с властями.