Экипаж МКС изолировался на российском сегменте станции для поиска утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался на российском сегменте для поиска утечки атмосферы. Накануне поздно вечером космонавты задраили люки.

Пока что космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт Крис Кэссиди будут работать и жить в модулях "Заря", "Звезда", "Поиск", также они могут воспользоваться пристыкованными к МКС грузовым кораблем "Прогресс МС" и пилотируемым "Союзом МС".

"Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы Центрам управления полетами стран-партнеров. Открытие люков планируется в понедельник, 28 сентября 2020 года, после 11:00 по московскому времени", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Впервые утечка воздуха была зафиксирована еще 20 августа. Предположительно, она могла появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором.