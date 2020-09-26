На Среднем Урале 139 новых случаев COVID-19, три человека умерли

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 139 новых случая заболевания коронавирусом. Большая часть заболевших по-прежнему приходится на Екатеринбург – 76 случаев.

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Алапаевска, Асбеста, Режа, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска, Березовского, Верхней Пышмы, Полевского, Сысертского и Арамильского городских округов, Верхней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Бисерти, Ревды, Краснотурьинска, Камышловского района и Пышминского городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28575.

Состояние 107 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 308. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 64 человека. Общее число выписанных достигло 21519.

Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 592.