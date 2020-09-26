26 Сентября 2020
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Общество В России
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 7523 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6004 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 1792

  Санкт-Петербург - 232

  Московская область - 204

  Ростовская область - 189

  Нижегородская область - 166

  Воронежская область - 159

  Ханты-Мансийский АО - 147

  Ставропольский край - 145

  Свердловская область - 139

  Кемеровская область - 139

  Ульяновская область - 119

  Самарская область - 111

  Архангельская область - 110

  Саратовская область - 106

  Волгоградская область - 103

  Оренбургская область - 102

  Красноярский край - 101

  Ямало-Ненецкий АО - 96

  Краснодарский край - 95

  Удмуртская Республика - 89

  Пензенская область - 89

  Республика Дагестан - 84

  Республика Крым - 84

  Республика Саха (Якутия) - 83

  Иркутская область - 82

  Омская область - 82

  Алтайский край - 81

  Забайкальский край - 77

  Томская область - 76

  Республика Коми - 75

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  Республика  Алтай - 65

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  Республика Ингушетия - 49

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  Калужская область - 48

  Вологодская область - 47

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  Псковская область - 44

  Астраханская область - 43

  Брянская область - 42

  Курская область - 42

  Кабардино-Балкарская Республика - 42

  Новгородская область - 41

  Рязанская область - 40

  Тамбовская область - 40

  Республика Хакасия - 39

  Республика Карелия - 38

  Калининградская область - 38

  Республика Башкортостан - 38

  Республика Тыва - 37

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  Республика Северная Осетия - 35

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  Чувашская Республика - 27

  Камчатский край - 25

  Республика Марий Эл - 23

  Республика Татарстан - 23

  Смоленская область - 19

  Севастополь - 18

  Еврейская АО - 16

  Чеченская Республика - 5

  Чукотский АО - 3

  Ненецкий АО - 1

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В России выявлено 7523 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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