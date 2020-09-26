В России выявлено 7523 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6004 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1792
Санкт-Петербург - 232
Московская область - 204
Ростовская область - 189
Нижегородская область - 166
Воронежская область - 159
Ханты-Мансийский АО - 147
Ставропольский край - 145
Свердловская область - 139
Кемеровская область - 139
Ульяновская область - 119
Самарская область - 111
Архангельская область - 110
Саратовская область - 106
Волгоградская область - 103
Оренбургская область - 102
Красноярский край - 101
Ямало-Ненецкий АО - 96
Краснодарский край - 95
Удмуртская Республика - 89
Пензенская область - 89
Республика Дагестан - 84
Республика Крым - 84
Республика Саха (Якутия) - 83
Иркутская область - 82
Омская область - 82
Алтайский край - 81
Забайкальский край - 77
Томская область - 76
Республика Коми - 75
Мурманская область - 75
Пермский край - 75
Хабаровский край - 73
Республика Калмыкия - 72
Новосибирская область - 72
Приморский край - 71
Карачаево-Черкесская Республика - 69
Тюменская область - 69
Республика Бурятия - 68
Республика Алтай - 65
Кировская область - 62
Белгородская область - 61
Ленинградская область - 59
Челябинская область - 57
Орловская область - 56
Костромская область - 54
Ярославская область - 53
Республика Ингушетия - 49
Ивановская область - 48
Калужская область - 48
Вологодская область - 47
Тверская область - 46
Псковская область - 44
Астраханская область - 43
Брянская область - 42
Курская область - 42
Кабардино-Балкарская Республика - 42
Новгородская область - 41
Рязанская область - 40
Тамбовская область - 40
Республика Хакасия - 39
Республика Карелия - 38
Калининградская область - 38
Республика Башкортостан - 38
Республика Тыва - 37
Магаданская область - 37
Владимирская область - 36
Липецкая область - 36
Республика Северная Осетия - 35
Республика Мордовия - 34
Курганская область - 33
Амурская область - 32
Тульская область - 31
Республика Адыгея - 31
Сахалинская область - 28
Чувашская Республика - 27
Камчатский край - 25
Республика Марий Эл - 23
Республика Татарстан - 23
Смоленская область - 19
Севастополь - 18
Еврейская АО - 16
Чеченская Республика - 5
Чукотский АО - 3
Ненецкий АО - 1