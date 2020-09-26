Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине и запретил полеты Ан-26

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Украина
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом 25.09.20. (2020) | Фото: пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС

Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине и запретил полеты Ан-26

Владимир Зеленский, приехавший сегодня утром на место крушения военно-транспортного Ан-26, объявил 26 сентября днем траура по погибшим. В результате катастрофы скончались 25 человек, один выжил (он находится в крайне тяжелом состоянии), поиски еще одного продолжаются. На борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета ВВС Украины.

Также в стране приостановлены полеты всех самолетов, "аналогичных разбившемуся Ан26".

По данным СБУ, за несколько минут до крушения командир воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку. В Минобороны сообщили, что борт мог зацепить крылом землю при посадке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине и запретил полеты Ан-26

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир зеленский, траур, авиакатастрофа ан-26 под харьковом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2020 11:30 Мск Один из двух выживших в авиакатастрофе под Харьковом скончался в больнице
Ранее 26.09.2020 10:42 Мск Разбившемуся под Харьковом Ан-26 было 43 года
Ранее 26.09.2020 10:31 Мск СБУ: За пять минут до крушения пилот Ан-26 запросил посадку и сообщил об отказе двигателя
Ранее 26.09.2020 09:35 Мск Число жертв авиакатастрофы под Харьковом выросло до 24
Ранее 26.09.2020 09:21 Мск Катастрофа Ан-26 на Украине: 22 человека погибли, 2 выжили, поиски троих продолжаются
Ранее 25.09.2020 21:51 Мск Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: есть жертвы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети