Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине и запретил полеты Ан-26

Владимир Зеленский, приехавший сегодня утром на место крушения военно-транспортного Ан-26, объявил 26 сентября днем траура по погибшим. В результате катастрофы скончались 25 человек, один выжил (он находится в крайне тяжелом состоянии), поиски еще одного продолжаются. На борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета ВВС Украины.

Также в стране приостановлены полеты всех самолетов, "аналогичных разбившемуся Ан26".

По данным СБУ, за несколько минут до крушения командир воздушного судна сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку. В Минобороны сообщили, что борт мог зацепить крылом землю при посадке.