Более 70% родителей считают, что дистанционное обучение усиливает расслоение школьников

Дистанционное обучение усиливает расслоение учеников на более способных и успешных и отстающих. Так считают 72% опрошенных родителей, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный на базе НИТУ "МИСиС" Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University.

По мнению большинства родителей, в условиях дистанта резко снижается дисциплина , поэтому более способные и дисциплинированные школьники учатся более качественно, а менее способные и дисциплинированные еще больше теряют интерес к учебе.

"Онлайн-обучение во многих школах ограничивается отправкой в мессенджер номера параграфа для обучения с родителями. <...> Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания", - сказал директор EdCrunch University Нурлан Киясов.

Около 30% родителей отмечают и технические трудности дистанта, связанные с интернет-соединением.

Опрос проводился в городах-миллионниках, в нем приняли участие 15 тыс. родителей школьников.

Напомним, 93% россиян считают, что детям лучше учиться очно, а не дистанционно, так как во втором случае качество образования падает.