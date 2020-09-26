Один из двух выживших в авиакатастрофе под Харьковом скончался в больнице

Один из двух выживших в результате крушения Ан-26 под Харьковом скончался в больнице, об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что выжившие – курсанты, выпрыгнувшие из самолета до его столкновения с землей. После крушения Ан-26 загорелся. По некоторым данным, у госпитализированных был ожог 90% поверхности тела.

Между тем, в Минобороны озвучили новые обстоятельства. По данным ведомства, самолет при посадке мог зацепить крылом землю. Ранее в СБУ сообщили, что за несколько минут до катастрофы командир воздушного судна сообщил о неисправности левого двигателя (хотя речь может идти и о неисправности датчика) и запросил посадку. Борт разбился буквально перед взлетной полосой.

Самолет выполнял учебный полет, на борту находилось 27 человек – курсанты и офицеры Харьковского университета ВВС Украины.