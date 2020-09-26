В Москве повторно вводят соцподдержку для пенсионеров и граждан из групп риска

В Москве вместе с повторным введением ограничительных мер для пожилых людей возобновляется и работа соцподдержки граждан в возрасте 65+. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Так, работающим москвичам в возрасте 65+ автоматически оформят больничные листы, им не нужно будет писать заявления. Работодатели же должны направить в ФСС списки сотрудников, обязанных оставаться дома.

Гражданам с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам нужно будет обратиться по телефону горячей линии (8-495-870-45-09) для оформления больничного.

Заявки на доставку на дом продуктов, лекарств, корма для животных и т.д. можно будет оставить оператору горячей линии. Доставка на дом лекарств по льготным рецептам будет осуществляться в инициативном порядке. Также с больными, проходящими лечение на дому, продолжит работу телемедицинский центр департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, в последние дни в столице наблюдается резки рост как новых случаев коронавируса, так и госпитализаций. За последние сутки выявлено более 1700 случаев – это рекордный показатель с 8 июня.