В Москве повторно вводят соцподдержку для пенсионеров и граждан из групп риска

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
волонтеры, подарок ветеранам (2020) | Фото: admtyumen.ru

В Москве повторно вводят соцподдержку для пенсионеров и граждан из групп риска

В Москве вместе с повторным введением ограничительных мер для пожилых людей возобновляется и работа соцподдержки граждан в возрасте 65+. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Так, работающим москвичам в возрасте 65+ автоматически оформят больничные листы, им не нужно будет писать заявления. Работодатели же должны направить в ФСС списки сотрудников, обязанных оставаться дома.

Гражданам с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам нужно будет обратиться по телефону горячей линии (8-495-870-45-09) для оформления больничного.

Заявки на доставку на дом продуктов, лекарств, корма для животных и т.д. можно будет оставить оператору горячей линии. Доставка на дом лекарств по льготным рецептам будет осуществляться в инициативном порядке. Также с больными, проходящими лечение на дому, продолжит работу телемедицинский центр департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, в последние дни в столице наблюдается резки рост как новых случаев коронавируса, так и госпитализаций. За последние сутки выявлено более 1700 случаев – это рекордный показатель с 8 июня.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве повторно вводят соцподдержку для пенсионеров и граждан из групп риска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус в москве, соцподдержка, пенсионеры, группы риска



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети