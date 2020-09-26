26 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве за сутки выявлено 1792 новых случая коронавируса – это максимум с 8 июня

За минувшие сутки в Москве выявлено 1792 новых случая коронавируса. Это максимальный показатель с 8 июня. В оперштабе столицы сообщили, что растет и количество госпитализаций (830 за сутки). Вылечились от коронавируса 1123 человека. 17 пациентов за сутки скончались. Стоит отметить, что накануне число новых случаев составило 1560, а позавчера – всего тысячу.

"В Москве наблюдается общемировая тенденция — рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", - сообщила накануне вице-мэр Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.

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В Москве за сутки выявлено 1792 новых случая коронавируса – это максимум с 8 июня

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Теги: коронавирус в москве, новые заболевшие, ковидные койки, статистика



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