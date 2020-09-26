С 1 октября пенсии и соцвыплаты россиянам будут начислять только на карты "Мир"

С 1 октября Пенсионный фонд России будет начислять пенсии и другие пособия только на банковские карты платежной системы "Мир". Останутся также выплаты наличными и перечисления на банковский счет, к которому не привязана карта, передает РИА Новости.

"Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир". Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации", — сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

В НСПК отметили, что на карту "Мир" переводятся пенсии и соцвыпалаты, в том числе пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, выплаты на детей от 3 до 7 лет, на третьего ребенка и т.д.