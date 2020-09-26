Разбившемуся под Харьковом Ан-26 было 43 года

Разбившийся вчера под Харьковом самолет Ан-26 был выпущен в 1977 году, то есть ему было 43 года.

В конце июля ГП "Антонов" получило заказ на продление срока службы ряда самолетов, в числе которых был и разбившийся. В частности, ему планировалось продлить срок службы на два года, причем ремонтные работы должны были быть сделаны до 1 октября, пишет "Страна".

Следовательно, самолет либо был только что отремонтирован, либо находился в стадии ремонта, либо к ремонту вовсе не приступали. В последнем случае график ремонта был попросту нарушен, во втором имело место пренебрежение жизнями людей. Если ремонт все же был проведен, то возникает вопрос о его качестве и вообще допустимости использования столь старых самолетов. Никаких официальных комментариев на этот счет пока не было.

Интересно, что разбившийся самолет входил в состав 203-й учебной авиабригады, которая входит в Харьковский нацуниверситет имени Ивана Кожедуба. В июне, когда было 100 лет со дня рождения знаменитого летчика, украинские власти это полностью проигнорировали. Не вспомнил о нем и президент Владимир Зеленский, который сегодня собирается прилететь на место катастрофы.

Напомним, вначале сообщалось об отказе одного двигателя. Об этом же сообщает СБУ. Сегодня министр обороны Андрей Таран заявил, что "по предварительной информации, двигатель не отказал, какой-то датчик отказал". Окончательную причину назовут после расшифровки "черных ящиков".

По поводу возраста самолета Таран заявил, что он мог бы летать еще три года и "ресурса у него хватало".

По последней информации, в результате катастрофы погибли 25 человек, двоим удалось спастись, они госпитализированы. Одного курсанта в последний момент не допустили к полету.