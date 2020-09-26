СБУ: За пять минут до крушения пилот Ан-26 запросил посадку и сообщил об отказе двигателя

Число погибших в авикатастрофе Ан-26 под Харьковом достигло, по последним данным, 25. Всего на борту находилось 27 человек – курсанты Харьковского университета ВВС Украины и офицеры. Двое курсантов выжили, они в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь.

Между тем, СБУ сообщила некоторые подробности о рейсе, закончившемся трагедией. Так, учебный полет начался в 18:50 по местному времени и должен был продолжаться до 22:50. Учебный план предусматривал подготовку курсантов летной и штурманской специальности.

По предварительной информации, непосредственное управление самолетом курсанты не осуществляли – за штурвалом был командир экипажа. После прохода части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 попросил заход на посадку, в 20:43 самолет прошел дальний приводной маяк аэродрома, а в 20:45 самолет столкнулся с землей.

Минобороны Украины сообщило об обнаружении бортовых самописцев разбившегося самолета, но пока их не извлекли из-под обломков.