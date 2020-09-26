СКР уже почти месяц не заводит уголовное дело по смертельному ДТП в Башкирии с участием майора ФСБ

СКР уже почти месяц не возбуждает уголовное дело по смертельному ДТП, произошедшему 30 августа в Башкирии. При лобовом столкновении Renault Duster с вылетевшей на встречку Skoda Rapid погибла 44-летняя мать троих детей, учительница из Уфы Наталья Хафизова, пишет "Коммерсант".

По данным потерпевшей стороны, виновник ДТП – майор ФСБ из Екатеринбурга Игорь Мирко. Родственники возмущены бездействием СКР и прокуратуры и уже написали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. Они обращают внимание на тот факт, что по другим ДТП со смертельным исходом минувшим летом в Башкирии уголовные дела возбуждались в трехдневный срок.

Супруг погибшей женщины Ильшат Хафизов находился за рулем в момент аварии. Также в салоне автомобиля были трое детей, все в машине были пристегнуты ремнями безопасности. По словам Хафизова, он ехал со скоростью около 80 км в час, когда на его полосу выскочила Skoda. Мужчина говорит, что виновник аварии двигался со скоростью под 120 км в час. "Его вынесло на мою полосу, удар пришелся на сторону, где сидела жена. Все в машине были пристегнуты. Дети и я получили ушибы. Когда я подошел проверить жену, она была без движения, проверил пульс. Она была мертва", - говорит Хафизов.

Во время оформления ДТП потерпевший узнал, что водителя "Шкоды" зовут Игорь Мирко, а место его работы — воинская часть №69617 с дислокацией в Екатеринбурге (соответствует адресу института ФСБ на Сибирском тракте в Екатеринбурге).

Хафизов сообщил, что сразу после аварии Мирко извинился и заявил о неисправности своего автомобиля, еще через две недели он перевел мужу погибшей 50 тыс. руб. на погребение жены.

Издание отмечает, что в УФСБ по Свердловской области и ФСБ России на запросы журналистов по этому делу не ответили.

Расследованием дела занимается военный следственный отдел СКР по Уфимскому гарнизону. Адвокат пострадавшей стороны отмечает, что до сих пор не готова экспертиза технического состояния Skoda Rapid, хотя у следователей были все возможности для доступа к машине.

Хафизов и его адвокат полагают, что Мирко мог просто уснуть за рулем (в тот день он ехал из Самары в Екатеринбург). Мужчина говорит, что на видео с регистратора видно, что водитель не предпринимал никаких попыток уклонения от столкновения