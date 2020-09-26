"Сила святости": праздник Симеона Верхотурского отметили в Духовной столице Урала

В пятницу, 25 сентября, в Духовной столице Урала - Верхотурье состоялось празднование перенесения в город мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. В Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря, где с 1704 года пребывают святые мощи, приехали сотни людей со всего региона, посетили праздник и высокие гости - губернатор Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

Организатором мероприятия вновь выступил Фонд святой Екатерины, там отмечают, что с каждым годом людей в этот день становится все больше, и это результат, в том числе, и возрождения Свято-Николаевского монастыря. Его реконструкцией в режиме государственно-частного партнерства занимаются фонд и правительство Свердловской области.

"Фонд святой Екатерины продолжает курировать восстановление храмов и зданий Свято-Николаевского мужского монастыря, - сообщил журналистам директор фонда Александр Андреев. - В 2018 и 2019 годах мы восстановили по сути облик монастыря, проделана большая работа. Мы очень рады, что администрация губернатора, губернатор Свердловской области присоединились к этому проекту в прошлом году, и мы можем сказать, что впервые в истории этого монастыря разрабатывается полноценный проект реконструкции Крестовоздвиженского собора, это проект, аналогов которого нет в Свердловской области. С такой основательностью и серьезностью никто и никогда не подходил к этому делу".

Он сказал слова благодарности губернатору Евгению Куйвашеву "за ту ответственность, с которой он подходит в целом к памятникам архитектуры и в частности к Крестовоздвиженскому собору Свято- Николаевского монастыря".

Александр Андреев также рассказал, что проделанные работы помогут храму пережить уральскую осень, а уже в марте следующего года будет готов проект, позволяющий перейти к полноценной реконструкции. Сумма выделенной субсидии на реконструкцию Крестовоздвиженского собора, к выполнению которой были привлечены лучшие специалисты Свердловской области, составляет 100 млн руб. Часть средств уже ушла на кровельные работы.

Восстановление первоначального вида храма, каким он задумывался еще нашими предками, поддерживают и сами жители. Председатель молодежной казачьей организации Среднего Урала Александр Мезенин отметил необходимость сохранения культурного и духовного наследия.

"Реставрация святых мест обязательно нужна. Это поддержка культурная, это то наследие, которое было нам подарено. Если мы забудем нашу историю, мы будем совершать те же ошибки, которые совершали наши предки. Чтить память нужно обязательно, и в этом нет ничего плохого", - заявил Александр.

По окончании Божественной литургии братия святой обители вместе с гостями совершили крестный ход вокруг Крестовоздвиженского храма Свято-Николаевского монастыря, завершив его молебным пением в честь святого праведного Симеона Верхотурского у главного входа в собор.

Среди участников богослужения также присутствовали крестоходцы, которые традиционно прошли 10-дневным Симеоновским крестным ходом 180 км. Маршрут был выстроен по Старо-Верхотурскому тракту от Алапаевска до Верхотурья через Алапаевскую, Серовскую и Екатеринбургскую епархии Екатеринбургской митрополии и завершился 24 сентября.

"Симеоновский крестный ход в точности повторяет путь, который сотни лет проходили наши предки, - рассказывает исполнительный директор уральского патриотического православного общества во имя Николая чудотворца и проректор Симеоновой тропы Олег Морозов. - Они шли из Екатеринбурга в Верхотурье по старому тракту: не так, как мы сейчас ездим через Нижний Тагил. Самый многочисленный крестный ход состоялся в 1914 году. Тогда в Верхотурье пришло около 6 тыс. человек".

В этом году полный 10-дневный ход смогли осилить 35 человек из 200 участвовавших. Мероприятие омрачили погодные условия. По словам Олега Морозова, участников крестного хода будто кто-то испытывал на выносливость, и только по завершении процессии на небе выглянуло солнце. Весь путь паломников сопровождал лик Святой великомученицы Екатерины, икону которой также предоставил Фонд святой Екатерины.

"По пути следования мы заходили в храмы, разговаривали с отцами и священниками. И самое главное - крестный ход молится там, где помолиться никому: в запущенных деревнях, на местах, где стояли храмы и проживали тысячи людей, кладбища, где лежат сотни людей, и только некоторые из могил посещаются", - рассказал проректор Симеоновой тропы.

Но крестный ход позволяет своими глазами также увидеть и возрождение православных храмов и обителей. Так в деревне Рычково буквально с нуля был возрожден храм Николая чудотворца, в котором проводят службу уже пять священников.

Специально для самых маленьких прихожан Фонд святой Екатерины подготовил в этот день 1 тыс. воздушных шаров, но они создали праздничное настроение и взрослым.

Пока прихожане наслаждались теплой погодой в ожидании продолжения праздника, храм Свято- Николаевского мужского монастыря посетил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатора лично поприветствовал настоятель Храма-на-крови отец Максим, после чего проводил на встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

"Сначала, когда приезжаешь сюда первый раз, сердце немного скорбит, - рассказывает о состоянии храма владыка. – Но, в самом деле, здесь такая сила святости, такая благодать, что через какое-то время физические глаза закрываются, и ты только чувствуешь большую наполненность духа, которая идет от праведного Симеона Верхотурского. Конечно, есть добрые люди, которые помогают. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время проект вернется в нашу жизнь и монастырь станет жемчужиной нашей уральской земли".

В завершение празднования небо над духовным центром Урала наполнилось светло-голубыми шарами, выпущенными прихожанами храма. А владыка напомнил верующим о необходимости помогать ближним и поздравил всех с великим праздником.

После праздник плавно перенесся на открытие центральной городской площади Верхотурья, где состоялся концерт. Оценить результаты масштабной реконструкции приехали высокие гости в лице губернатора региона Евгения Куйвашева и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

На открытии площади "министру строек" вручили грамоту о посещения города и его достопримечательностей. В ответ Якушев поздравил жителей Верхотурья и гостей мероприятия с "новосельем" и отметил, что проект площади стал победителем конкурса среди исторических поселений, который с 2018 года проводится по инициативе президента РФ.

"Очень знаково, что проект был разработан в результате консультаций с жителями города. Все вы принимали участие, обсуждали этот проект, но и самое главное, что то, что мы получаем потом, в действительности совпадает с тем, что мы представляли. Ну и, конечно, важно, что это происходит в такой знаковый момент, когда традиционно еще и празднуется серьезный религиозный праздник", - сказал Владимир Якушев.

Евгений Куйвашев тоже поздравил жителей города с новой достопримечательностью и святым праздником.

"Верхотурье - город с богатой историей. Это центр православия на Урале, место притяжения паломников и туристов не только из Свердловской области, но и со всей России и из-за рубежа, – заявил глава региона. - Это уникальное место, небольшой город, на территории которого насчитываются около ста объектов культурного наследия. В их числе — самый маленький в России кремль с Троицким собором и известные во всем мире Николаевский и Покровский монастыри".

Областные власти разработали и уже реализуют специальную программу по формированию туристско-рекреационной зоны "Духовный центр Урала". Ее задачей является сохранение истории и рождение новых туристических проектов с удобной инфраструктурой. Помимо реставрации Свято-Николаевского мужского монастыря, в планах следующего года - модернизация двух станций водоочистки, а также газификация многоквартирных и частных домов и работа еще по целому ряду направлений.