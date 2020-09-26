Число жертв авиакатастрофы под Харьковом выросло до 24

Около девяти утра в субботу, 26 сентября, спасатели обнаружили под фюзеляжем разбившегося под Харьковом Ан-26 тело еще одного человека. Таким образом, по данным Госслужбы по ЧС Украины, число погибших увеличилось до 24. Продолжаются поиски еще одного человека, двое выживших в катастрофе были госпитализированы. По некоторым данным, у них ожоги до 90% поверхности тела.

Между тем, пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщает о 25 погибших и двух выживших.

Спасательная служба ссылается на информацию диспетчера аэродрома: на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили до выполнения полета).

После падения в двух километрах от аэродрома города Чугуева самолет загорелся.

Губернатор Харьковской области сообщил, что перед крушением экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Также сообщается, что выжившие курсанты успели выпрыгнуть из самолета до столкновения с землей.