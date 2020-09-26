Катастрофа Ан-26 на Украине: 22 человека погибли, 2 выжили, поиски троих продолжаются

На месте авиакатастрофы в Харьковской области Украины продолжаются поиски трех человек.

Госслужба по ЧС Украины сообщила утром в субботу, 26 сентября, что при аварии военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевым погибли 22 человека, 2 человека госпитализированы. По некоторым данным, выжившие в катастрофе получили ожог до 90% поверхности тела.

Самолет ВВС Украины разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева. На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета ВВС Украины им. Кожедуба.

Ожидается, что сегодня на место катастрофы приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Возбуждено уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.