26 Сентября 2020
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Происшествия Украина
самолет под Харьковом, крушение, Ан-26 (2020) | Фото: typical__vitebsk / Vk

Катастрофа Ан-26 на Украине: 22 человека погибли, 2 выжили, поиски троих продолжаются

На месте авиакатастрофы в Харьковской области Украины продолжаются поиски трех человек.

Госслужба по ЧС Украины сообщила утром в субботу, 26 сентября, что при аварии военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевым погибли 22 человека, 2 человека госпитализированы. По некоторым данным, выжившие в катастрофе получили ожог до 90% поверхности тела.

Самолет ВВС Украины разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева. На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета ВВС Украины им. Кожедуба.

Ожидается, что сегодня на место катастрофы приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Возбуждено уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.

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Катастрофа Ан-26 на Украине: 22 человека погибли, 2 выжили, поиски троих продолжаются

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Теги: ан-26, катастрофа, выжившие в авиакатастрофе, поиски пассажиров



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Ранее 26.09.2020 09:35 Мск Число жертв авиакатастрофы под Харьковом выросло до 24

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Ранее 25.09.2020 21:51 Мск Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: есть жертвы

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