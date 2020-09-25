26 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Югорчан обязали сдавать тест на COVID-19 тех, кто вернулся из-за границы

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о необходимости сдачи теста на COVID-19 тем, кто вернулся из-за границы. Сдать тест приезжающие должны за семь дней. До этого момента им необходимо соблюдать самоизоляцию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой гражданам, посещавшим территории за пределами РФ, необходимо при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. В течение трех дней по прибытии в страну сдать тест на коронавирус", - говорится в сообщении оперштаба.

Также югорчане должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, в транспорте и такси. Работодателям предписано проинформировать работников, выезжающих из России, о необходимости лабораторных исследований.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта. В настоящий момент он продлен до 4 октября для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

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Югорчан обязали сдавать тест на COVID-19 тех, кто вернулся из-за границы

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, послабление



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