Правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики страны

Правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики страны. Информация об это опубликована на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Главными целями общенационального плана являются "выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения".

Ранее о том, что работа над планом по восстановлению экономики завершена сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Путину документ был представлен в июне и одобрен. Он нассчитывает порядка 500 мероприятий стомостью 5 трлн.

Как сообщает "Ъ", план будут реализовывать в три этапа. Первый рассчитан до конца сентября и должен был помочь стабилизировать экономическую ситуацию. На это потратили 4 трлн руб., или 3,9% ВВП. Второй этап продлится до конца 2021 года. Он предусматривает рост потребительских расходов, частных инвестиций и экспорта минимум на 5%, все это должно способствовать повышению ВВП на 3,3%. Третий этап охватит 2022–2024 годы, за это время ВВП должно подняться выше чем на 3% в год.