Дмитрий Махонин идет на поправку: наблюдается положительная динамика

Состояние губернатора Пермского края Дмитрия Махонина удовлетворительное, наблюдается положительная динамика, сообщает "Ъ" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Станислава Шубина.

"Курс лечения еще не завершен. Наблюдается положительная динамика", - заявил он.

Напомним, что ранее ряд пермских политиков заразились COVID-19. Болезнь диагностировали у заместителя председателя городской думы Перми Алексея Грибанова, министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов также получил положительный тест на коронавирус.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, замглавы администрации главы региона Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.