25 Сентября 2020
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Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Путину доверяют 67,2% россиян - ВЦИОМ

Владимиру Путину доверяют 67,2% россиян, а вот его деятельность на неделе с 14 по 20 сентября одобрили только 62,6% респондентов, это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положительно оценивают работу премьер-министра России Михаила Мишустина 45,8% (рейтинг личного доверия Мишустина составил 55,7%), работу правительства – только 38,2%.

Владимиру Жириновскому доверяют 29% опрошенных, Геннадию Зюганову – 28,1%, Сергею Миронову – 23,2%.

На неделе уровень поддержки "Единой России" составил 31,7%, КПРФ – 14,1%, ЛДПР – 11,6%, "Справедливой России" – 6,7%.

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Путину доверяют 67,2% россиян - ВЦИОМ

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Теги: владимир путин, рейтинг одобрения, россияне, вциом



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