Путину доверяют 67,2% россиян - ВЦИОМ
Владимиру Путину доверяют 67,2% россиян, а вот его деятельность на неделе с 14 по 20 сентября одобрили только 62,6% респондентов, это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Положительно оценивают работу премьер-министра России Михаила Мишустина 45,8% (рейтинг личного доверия Мишустина составил 55,7%), работу правительства – только 38,2%.
Владимиру Жириновскому доверяют 29% опрошенных, Геннадию Зюганову – 28,1%, Сергею Миронову – 23,2%.
На неделе уровень поддержки "Единой России" составил 31,7%, КПРФ – 14,1%, ЛДПР – 11,6%, "Справедливой России" – 6,7%.