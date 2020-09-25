Правительство запретило размещать детские секции и клубы в подвалах и цокольных этажах

Правительство России запретило размещение детских секций в подвалах и цокольных этажах, об этом говорится в новых правилах противопожарного режима в РФ, документ принят постановлением кабинета министров.

"Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, новые правила запрещают размещать помещения для отдыха и оздоровления детей на мансардах, не имеющих определенной степени огнестойкости.

Новые правила вступят в силу с 2021 года.