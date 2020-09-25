25 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, Украина, флаг, ВКонтакте, блокировка, плач (2017) | Фото: Накануне.RU

Украинская власть пригрозила "поставить на учет" всех пользователей "ВКонтакте"

Украинские власти пригрозили всем жителям республики, пользующихся соцсетью "ВКонтакте", постановкой на учет и проблемами с полицией. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Как сообщало Накануне.RU, Киев решил привлечь западных специалистов для блокировки "ВКонтакте" на территории страны. Соцсеть работала на смартфонах и ранее, но 12 сентября сделала заявление, что добилась почти бесперебойной работы своего приложения на Украине. В связи с этим в Киеве активизировались против соцсети.

Данилов заявил, что в ближайшее время с помощью Запада "вопрос будет решен". Но обратился и к самим гражданам.

"Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, о всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться, и если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", - пригрозил Данилов.

Политолог Константин Бондаренко написал, что он никогда не имел аккаунта во "ВКонтакте", но теперь, после слов Данилова, "понял: пора создать".

"Не потому, что люблю российские социальные сети. Потому что не люблю откровенных дебилов, особенно наделенных властными полномочиями", - написал он на украинской мове.

Журналист Юрий Ткачев резонно недоумевает: почему пользователей "Вконтакте" поставить на учет можно, а тех, кто в интернет распространяет наркотики или детскую порнографию, нельзя.

Напомним, многие российские ресурсы, в том числе "ВКонтакте", были заблокированы на Украине в мае 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет еще на три года.

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Украинская власть пригрозила "поставить на учет" всех пользователей "ВКонтакте"

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Теги: Украина, ВКонтакте, соцсеть, блокировка



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