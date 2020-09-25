25 Сентября 2020
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Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: Вспышка конго-крымской лихорадки в 2014 году могла быть "плановой"

Причиной вспышки смертоносной лихорадки в 2014 году могла стать деятельность исследователей из западных научных институтов. С докладом на эту тему в ходе пресс-конференции "Биологические лаборатории США, угрозы для мирового сообщества" на платформе пресс-центра ИА "Общественная служба новостей" выступил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
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Он рассказал, что нетипичная для региона вспышка конго-крымской лихорадки в 2014 году на российско-грузинской границе, от которой погибли трое и пострадали минимум 40 человек, произошла всего через год после того, как был выделен грант на изучение этой лихорадки, распространяемой клещами на территории Казахстана. Внезапно через год именно клещи стали основным переносчиком этой болезни. Исполнители по этому проекту — медицинский центр ВМС США, кураторы — капитан-лейтенант Алан Ричардс и лейтенант Кристина Харис. Кроме этого работала группа учёных из других научных центров.

"Мы полагаем, что работа с этими штаммами велась сначала на территории Казахстана, затем на территории Грузии, и там то ли произошла утечка, то ли это было плановое заражение, из-за чего заражение перекинулось на российскую территорию", - отметил Никита Мендкович.

Существует база, отражающая официальные перемещения биологических материалов, связанных с опасными патогенами, показывающая, что штаммы из центра в Казахстане перебрасывались в центр армии Великобритании в Солсбери.

Публикации Алана Ричардса также показывают, что некие материалы из Казахстана куда-то увозили. В своей работе он благодарит за поддержку не только Министерства обороны США и Великобритании, но и Госдеп. Госдеп не финансирует разработки, но мог помогать в перемещении материалов. Доступна инструкция, где описывается, как перевозить опасные патогены под видом дипломатической почты. Военному биологу выдавался дипломатический паспорт и он катался между Казахстаном и Грузией, перевозя образцы. По открытым данным можно даже предположительно установить сотрудника института Уолтера Рида - крупнейшего центра по разработке биологического оружия армии США.

"Важная деталь — лаборатории фактически переходят под контроль США. Токаев делает заявление, что американцев здесь больше не будет, а американцы говорят - "нам плевать, мы будем здесь" Это достигается фактически и за счёт агентов влияния, и за счёт финансирования. Существование таких центров фактически ставит под сомнение суверенитет Казахстана по отношению к США", - подчеркнул эксперт.

Деятельность американски офицеров, по мнению эксперта, могла стать причиной вспышки конго-крымской лихорадки, унесшей жизни минимум троих человек, и потому должна быть расследована компетентными органами. Также должен быть рассмотрен вопрос о том, не нарушают ли работы с альфа-коронавирусом конвенцию 1972 года.

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Эксперт: Вспышка конго-крымской лихорадки в 2014 году могла быть "плановой"

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Теги: США, биолаборатории, Мендкович



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